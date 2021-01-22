Омск, , 07:31 — REGNUM Одним из центральных событий 2021 года в Омской области станет празднование 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, губернатор Александр Бурков анонсировал проведение в Омске фестиваля «Золотая маска», посвящённого юбилею Достоевского.

В ходе программы «Диалог с губернатором» Бурков сообщил, что подготовка к фестивалю уже ведётся. Согласована афиша специальной программы фестиваля, посвящённой юбилею писателя.

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Фестиваль планируют провести в Омске с 22 мая по 7 июня. Зрители получат возможность встретиться с артистами и режиссёрам ведущих российских театров.

Спектакли пройдут на сценах Омского государственного академического театра драмы, Омского государственного драматического «Пятого театра» и Омского государственного музыкального театра.

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Как сообщало ИА REGNUM, юбилейные торжества в честь 200-летия со дня рождения Достоевского пройдут по всей России. Центральными точками на карте мероприятий станут Москва, Санкт-Петербург и Омск.

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