Шанхай, Китай, , 05:56 — REGNUM Место первого Съезда Компартии Китая (КПК) в Шанхае планируется открыть после реставрации к празднованию векового юбилея КПК в июле, сообщает агентство Синьхуа.

В вековом каменном доме, где прошел первый съезда КПК будет проведена чистка стен и ремонт перекрытий крыши, а также прочих перемычек, выполненных в традиционном стиле, сообщили в муниципальном комитете КПК в Шанхае.

К июля 2020 года на месте был построен новый выставочный зал, прилегающий к историческому зданию площадью 9600 кв. метров по полу. Новое строение имеет 3700 кв. метров выставочных площадей, на которых будет представлены достижения КПК ранних лет в Шанхае. Остальные площади будут заняты лекционными залами центрами обслуживания, отметили в комитете.

Восстановленный мемориальный зал будет запущен в тестовом режиме уже в мае текущего года в преддверии полноценного открытия в июле.

Отцы-основатели КПК тайно провели первый съезд партии в двухэтажном кирпично-деревянном здании в центре Шанхая в 1921 году. Здание в 1952 году было превращено в популярную туристическую достопримечательность Шанхай. В 2019 году ее посетило 1,4 млн человек.