Нью-Йорк, США, , 23:34 — REGNUM В производстве телеканала HBO находится ещё один сериал-приквел «Игры престолов». Об этом 21 января сообщил журнал Variety со ссылкой на инсайдеров.

Источники издания сообщили, что в основу будущего шоу ляжет цикл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге», главным героем в котором выступает лорд-командующий Королевской гвардией при короле Эйгоне V Сир Дункан Высокий. Издание отметило, что представители HBO отказались дать комментарий по поводу этой информации.

Напомним, ранее HBO официально анонсировал сериал «Дом Дракона», действие которого будет происходить за тысячи лет до тех событий, что были показаны в шоу «Игра престолов». Что касается «Повестей о Дунке и Эгге», то повествование в них разворачивается примерно за 100 лет до действия в цикле Джорджа Мартина «Песнь льда и огня».

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Игры престолов» похвалил «Ход королевы» от Netflix