Нью-Йорк, США, , 22:08 — REGNUM Телеканал AMC выложил в сеть полноценный трейлер новых эпизодов расширенного десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Ролик был опубликован 21 января на YouTube-канале студии Skybound.

Длительность видео составляет около минуты. За это время поклонники шоу могут увидеть на экране ряд коротких сцен, которые намекают на дальнейшее развитие сюжета постапокалиптического сериала.

Напомним, первую серию продолжения AMC покажет 28 февраля 2021 года. В расширенном десятом сезоне в проект вернулась актриса Лорен Коэн, которая исполняет роль Мэгги Грин.

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