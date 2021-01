Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Новый постер будущего фантастического фильма «Годзилла против Конга» раскрыл дату выхода первого трейлера. Об этом 21 января сообщил портал We Got This Covered.

Поклонники франишзы заметили, что на плакате присутствует текст «Trailer Sunday». Издание сделало вывод, что, таким образом, первый ролик, в котором будут показаны кадры будущей картины, появится в сети 24 января 2021 года.

https://twitter.com/Legendary/status/1352301955935191040

Напомним, снимает фильм «Годзилла против Конга» режиссёр Адам Вингард, который ранее работал над проектами картин «Гость», «Тетрадь смерти», «Ведьма из Блэр: Новая глава» и другими. В этом проекте участвуют такие известные фигры, как Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Кайл Чендлер, Эйса Гонсалес, Джулиан Деннисон и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: Приянка Чопра о персонаже в «Матрице 4»: это то, чего вы не ожидаете