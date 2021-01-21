Лос-Анджелес, США, , 18:23 — REGNUM Тейона Паррис, сыгравшая повзрослевшую Монику Рэмбо в сериале «ВандаВижен», рассказала о том, в какой период происходят события шоу относительно временной шкалы киновселенной Marvel. Об этом 21 января сообщил портал Games Radar.

Паррис сказала, что повествование начинается сразу же после концовки кинокомикса «Мстители: Финал». Таким образом, актриса дала понять, что события сериала на самом деле происходят не в прошлом, а в «настоящем». Издание отметило, что заявление Паррис не означает, что в новых эпизодах шоу не может «сместиться» во времени и, например, начать исследовать прошлое той же Моники Рамбо.

Напомним, первые два эпизода «ВандаВижен» потоковый сервис Disney Plus показал 15 января 2021 года. Новый эпизод поклонники киновселеной Marvel увидят завтра, 22 января 2021-го.

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