Лос-Анджелес, США, , 07:13 — REGNUM В первом сезоне будущего сериала про приключения Кассиана Андора по вселенной «Звёздных войн» зрители не увидят дроида-убийцу K-2SO. Об этом 21 января сообщил портал Comicbook.

Актёр Алан Тудик сказал, что его персонаж, скорее всего, не появится в начале шоу. Он сообщил, что сейчас съёмки проходят без него, однако, если сериал получит продолжение, то K-2SO, возможно, всё же станет частью некоторых историй.

Напомним, Кассиана Андора в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» сыграл Диего Луна. Ранее стало известно, что актёр вернётся к этой роли в будущем проекте.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда фильма «Изгой-один» намекнула, что её героиня могла выжить