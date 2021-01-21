Токио, , 06:32 — REGNUM В Японии стали появляться канализационные люки с изображениями покемонов. Об этом 21 января сообщил портал Screen Rant.

Таким образом власти страны решили отмечать так называемые «покестопы» — места, где игроки Pokemon Go могут бесплатно получить внутриигровые предметы и поймать покемонов. Издание пояснило, что правительство Японии решило провести эту маркетинговую кампанию в целях развития туризма, используя огромную популярность игры студии Niantic.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Великобритании полицейские оштрафовали мужчину, который приехал в соседний от его родного города населённый пункт, чтобы ловить там покемонов в Pokemon Go. Стражи порядка заявили, что геймер нарушил правила национального карантина, который власти ввели 4 января 2021 года.

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