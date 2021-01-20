Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM Главную роль в фильме «Вонка», приквеле «Чарли и шоколадной фабрики», могут сыграть Тимоти Шаламе и Том Холланд. Об этом 19 января сообщило издание Collider.

Инсайдеры сообщают, что студия Warner Bros. рассматривает одного из этих двух актёров на роль молодого Вилли Вонки. Однако ни Тимоти Шаламе, ни Том Холланд пока не получили официального предложения.

Напомним, сценарий к фильму «Вонка» напишет Саймон Рич («Чудотворцы», «Головоломка»). Премьера картины ожидается в марте 2023 года.

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