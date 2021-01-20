Лос-Анджелес, США, , 12:16 — REGNUM Джинджер Гонзага исполнит роль лучшей подруги Дженнифер Уолтерс в будущем сериале Marvel «Женщина-халк». Об этом 20 января сообщил портал Screen Rant.

Пока нет информации о том, какое имя будет у героини Гонзаги. Ранее актриса снялась в комедийном шоу Netflix «Космические силы» и поучаствовала в реализации проектов фильмов «Плохая терапия», «Буквально перед Аароном» и сериалов «Ужиться с самим собой» и «Умираю со смеху».

Ранее глава студии Marvel Кевин Файги сообщил, что сериал «Женщина-халк» будет состоять из десяти получасовых эпизодов. Ожидается, что потоковый сервис Disney Plus начнёт показывать это шоу в 2021 году.

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