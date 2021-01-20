Токио, , 09:24 — REGNUM Создатели популярного аниме-сериала «Семь смертных грехов» анонсировали его третий сезон. Публикация была размещена 20 января на Twitter-странице проекта.

Они отметили, что летом 2021 года в эфир выйдет продолжение шоу, сюжет которого расскажет совершенно новую историю, над созданием которой работал автор манги Накаба Судзуки.

«Смертоносные грешники, спасающие мир, снова соберутся вместе на экране», — написала администрация аккаунта.

Напомним, Накаба Судзуки публикует мангу «Семь смертных грехов» в журнале Weekly Shonen Magazine с октября 2021 года. Первый сезон аниме-адаптации выходил в эфир с 5 октября 2014 года по 29 марта 2015-го.

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