Лос-Анджелес, США, , 22:26 — REGNUM Кинокомпания Paramount запустит в марте 2021 года онлайн-кинотеатр Paramount Plus. Об этом 19 января сообщил журнал Variety.

Отмечается, что он придёт на смену потоковому сервису CBS All Access. Начиная с 4 марта 2021 года доступ к платформе получат жители США и стран Латинской америки. По информации издания, Paramount Plus сохранит все функции CBS All Access, но при этом в библиотеку онлайн-кинотеатра будут добавлены шоу с ViacomCBS Nickelodeon, MTV, BET и Comedy Central. В Канаде платформа будет запущена в тот же день, что и в США, однако дополнительный контент в её каталоге появится позже.

Напомним, онлайн-кинотеатр CBS All Access был запущен 28 октября 2014 года. Он принадлежит компании ViacomCBS.

