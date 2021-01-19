Лос-Анджелес, США, , 07:43 — REGNUM Алек Болдуин объявил о том, что решил покинуть социальную сеть Twitter. Об этом 19 января сообщил портал Deadline.

«Twitter похож на вечеринку, где все кричат. Так себе вечеринка», — написал Болдуин, добавив: «До свидания».

https://twitter.com/AlecBaldwin/status/1351178962962100224

Стоит отметить, что актёр сделал это объявление через несколько недель после того, как некоторые пользователи стали выражать сомнения в том, что его жена Хилария Линн Болдуин имеет испанское происхождение. Супруга Болдуина в ответ на это заявила, что в доме её семьи присутствуют две культуры, а её дети знают два языка.

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