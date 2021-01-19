Вашингтон, , 06:01 — REGNUM В США на 66 году ушёл из жизни ветеран индустрии комедийных телешоу Дэвид Ричардсон. Об этом 19 января сообщил портал Deadline.

Семья продюсера и сценариста сообщила, что он умер 18 января 2021 года, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Стоит отметить, что Ричардсон около 30 лет назад победил онкологическое заболевание, в декабре 2020 года он отпраздновал 65-летие.

Дэвид Ричардсон начал работать на телевидении в 1985 году, сначала участвовал в создании таких шоу, как «Гранд» и «Пустое гнездо», позже присоединился к команде мультсериала «Симпсоны». За свою карьеру он работал над созданием многих популярных комедийных сериалов, Одним из его последних проектов стал пятый и последний сезон анимационного шоу «С значит Семья» (F Is for Family), которое выходит на Netflix.