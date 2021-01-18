Неаполь, Италия, , 19:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии нашли картину XV века, ранее похищенную из неаполитанской базилики святого Доминика, передают местные СМИ в понедельник, 18 января.

Картину «Salvator Mundi» («Спаситель мира») искусствоведы традиционно приписывают ученикам Леонардо Да Винчи.

Произведение искусства было найдено сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере культурного наследия в квартире у ранее не судимого 36-летнего гражданина. Он задержан.