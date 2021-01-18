Сидней, Австралия, , 12:37 — REGNUM Мэтт Деймон прибыл на съёмки фильма «Тор: Любовь и гром» в Сидней (Австралия). Об этом 18 января сообщает новостной портал News.com.

Роль Деймона в картине пока не раскрывается. Вероятно, он сыграет того же персонажа, что и в «Торе: Рагнарёк» — актёра, исполняющего роль Локи в театре Асгарда.

Напомним, премьера фильма «Тор: Любовь и гром» должна состояться в мае 2022 года. Главные роли в картине снова исполнят Крис Хемсворт и Натали Портман.

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