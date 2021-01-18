Чебоксары, 18 января 2021, 11:59 — REGNUM В Чувашии в государственном художественном музее (ЧГХМ) открылась выставка «Продлевая жизнь шедевров», в рамках которой представлено после реставрации более 70 работ известных художников 18 — 19 веков — в частности, Ивана Крамского, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Василия Поленова. Об этом сообщает ЧГХМ.
Реставрационные работы проводило федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря». Отмечается, что над коллекцией ЧГХМ параллельно работали 17 художников-реставраторов. На эти цели из республиканского бюджета было выделено почти 12 млн рублей, было отреставрировано 74 произведения.
Реставрировались работы не только известных русских художников (в частности, Ивана Крамского, Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Василия Поленова), но и основоположников чувашского изобразительного искусства — к примеру, Алексея Кокеля и Никиты Сверчкова.
Обновлённые произведения уже побывали Москве в Третьяковской галерее на выставке «Золотая карта России». Теперь они вернулись в Чебоксары, где представлены на выставке «Продлевая жизнь шедевров». В неё включены 74 работы. Экспозицию можно будет посмотреть до 28 февраля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2009 году Федеральное агентство по культуре и кинематографии поддержало заявку ЧГХМ по реставрации семи экспонатов деревянной храмовой скульптуры — деревянных ангелов, которые украшали алтари чебоксарских храмов. На проведение реставрационных работ из федерального бюджета было выделено 340 тыс. рублей. Куратором проекта тогда выступала искусствовед Анастасия Григорьева.