Лос-Анджелес, США, , 09:57 — REGNUM Американский актёр Итан Хоук сыграет центрального антагониста в будущем сериале «Лунный рыцарь» для сервиса Disney Plus. Об этом 17 января сообщил портал Gizmodo.

Пока неизвестно, какого именно персонажа из оригинальных комиксов сыграет Хоук. Сообщается также, что это будет первая роль актёра, хоть как-то связанная с проектами о супергероях.

Напомним, «Лунный рыцарь» — это персонаж комиксов издательства Marvel. По слухам, главную роль в одноимённом сериале исполнит Оскар Айзек.

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