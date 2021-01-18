Нью-Йорк, США, , 07:04 — REGNUM Марк Хэмилл поблагодарил режиссёра Пейтона Рида за то, что он предоставил ему возможность вернуться к образу молодого Люка Скайуокера в сериале «Мандалорец». Публикацию актёр разместил 17 января на своей Twitter-странице в ответ на пост кинематографиста.

Рид выложил фотографию Хэмилла в образе Скайуокера, написав, что в то время, когда он был ребёнком, этот снимок висел в его спальне. Он отметил, что «Звёздные войны» вообще и Люк Скайуокер в частности в то время значили для него очень много.

Хэмилл в свою очередь написал, что благодарен режиссёру за то, что он дал ему возможность вернуться к образу того Люка Скайуокера, который «всё еще был символом надежды и оптимизма».

Актёр добавил, что «уверенная режиссура и доброта» Рида были решающем элементом во время того опыта, что он получил на съёмочной площадке, и он не может описать, насколько для него это было важно.

https://twitter.com/HamillHimself/status/1350556806548865024

Напомним, финальная серия второго сезона «Мандалорца» вышла на потоковом сервисе Disney Plus 18 декабря 2020 года. Ранее Disney и Lucasfilm сообщили, что третий сезон сериала зрители увидят на раньше, чем в 2022 году.

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