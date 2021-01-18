Нью-Йорк, США, , 06:48 — REGNUM Сценарий к сериалу, в основу которого ляжет система настольных игр Dungeons & Dragons, напишет Дерек Колстад. Об этом 18 января собщил портал Screen Rant.

Колстад является автором сценария всех частей боевика «Джон Уик», он также работал над картиной «Узник», а сейчас участвует в проектах будущего боевика «Никто» и сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат». Издание отметило, что пока нет информации о сюжете и актёрском составе будещго шоу.

О том, что производством сериала по мотивам Dungeons & Dragons займутся компании Hasbro и eOne стало известно в ноябре 2020 года. Исполнительный директор Hasbro Брайан Голднер тогда заявил, что к этому проекту проявили интерес многие онлайн-кинотеатры и телеканалы.

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