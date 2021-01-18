Лос-Анджелес, США, , 06:02 — REGNUM Иэн МакШейн, исполнивший в боевиках «Джон Уик» роль врага героя Киану Ривза, рассказал о том, когда студия Lionsgate может начать съёмки четвёртой картины. Интервью с ним было опубликовано 17 января на портале Collider.

МакШейн сообщил, что сценарий к фильму уже написан и продюсеры планируют начать съёмки четвёртой части «Джона Уика» в 2021 году. Актёр отметил, что ранее они с Ривзом обменялись новогодними поздравлениями и оба выразили надежду, что им удасться встретиться в 2021 году.

«Я знаю, они объявили, что собираются делать (фильмы «Джон Уик 4» и «Джон Уик 5» — ИА REGNUM) одновременно, но кто знает. Без сомнения, в этом году мы собираемся сделать «Джон Уик 4», — заявил МакШейн.

Напомним, боевик «Джон Уик 3» (John Wick: Chapter 3 — Parabellum) вышел на большие экраны 16 мая 2019 года. В августе 2020-го руководитель студии LionsgateДжон Фельтхаймер подтвердил информацию о том, что ведётся работа по созданию сценария фильма «Джон Уик 5».

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