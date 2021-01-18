Лос-Анджелес, США, , 05:36 — REGNUM Глава Marvel Кевин Файги ответил на вопрос о том, будут ли 12 анонсированных сериалов студии иметь по несколько сезонов. Об этом 18 января сообщил портал Comicbook.

Руководитель кинокомпании пояснил, что некоторые шоу создаются для расширения киновселенной Marvel. Он пояснил, что, например, Алая Ведьма (Элизабет Олсен) появится в кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а Моника Рамбо (Тейона Пэррис) станет частью команды супергероев сиквела «Капитана Марвел».

Файги добавил, что сериалы будут взаимосвязаны и при этом некоторые их них создаются с учётом того, что будет выпущено несколько сезонов. Глава Marvel отметил, что происходящее с сериалами студии «будет сильно отличаться» от того тренда, в рамках которого сегодня меняется индустрия телешоу.

Напомним, премьера нового сериала Marvel «Вандавижен» состоялась 15 января 2021 года на потоковом сервисе Disney Plus, поклоникам киновселенной показали первые два эпизода. Сейчас в производстве студии находятся такие шоу, как «Сокол и Зимний солдат», «Локи», «Женщина-халк», «Мисс Марвел» и другие.

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