Новосибирск, , 05:20 — REGNUM Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило подвёл итоги 2020 года. В зверинце отметили, что в это непростое время появились новые виды животных, которые прибыли в Новосибирск из разных стран мира, передаёт корреспондент ИА REGNUM.На сегодня в коллекции зоопарка представлено 11 900 экземпляров животных. Это 793 вида, из которых 359 видов — редкие, исчезающие животные, занесенные в Красную книгу.

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«В этом году мы реконструировали и построили несколько новых вольеров, и не за горами открытие комплексов вольеров для бурых и гималайских медведей, — отметили в зоосаде. — В 2020 году было посажено 500 кустарников, 164 дерева, из них 50 хвойных. Просвещение — одна из главных целей. Мы провели 642 тематических экскурсии, из них 324 выездных лекции для школьников, в том числе для деток с ограниченными возможностями».