Москва, 17 января 2021, 16:57 — REGNUM Художественного руководителя проекта «Ералаш» Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Грачевский скончался 14 января в возрасте 71 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Напомним, сегодня, 17 января, в московском Доме кино прошла церемония прощания с худруком «Ералаша». На церемонию пришли многочисленные друзья, коллеги и поклонники его творчества.
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