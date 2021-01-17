Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Премьера фантастического боевика «Годзилла против Конга» перенесена с мая на март 2021 года. Об этом сообщает журнал Variety.

Первоначально планировалось, что новый фильм франшиза «Годзилла» режиссёра Адама Вингарда выйдет в прокат в ноябре 2020 года. В это время кинотеатры по всему миру были частично закрыты из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, поэтому работающая над фильмом кинокомпания Legendary Pictures и дистрибьютор фильма Warner Bros. договорились о переносе премьеры на 2021 год.

Однако у Legendary Pictures и Warner Bros. возник конфликт в связи с планами последней по одновременному релизу «Годзиллы против Конга» в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Позже компании достигли соглашения и договорились о премьере фильма 21 мая. Сейчас Legendary Pictures и Warner Bros. пересмотрели планы по выпуску фильма, перенеся дату премьеры в кинотеатрах и на сервисе HBO Max на 26 марта.

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