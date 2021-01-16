Венеция, Италия, , 15:09 — REGNUM Председателем жюри 78-го Венецианского кинофестиваля выбран южнокорейский кинорежиссёр Пон Чжун Хо. Об этом сообщает журнал Variety.

78-й Венецианский международный кинофестиваль пройдёт с 1 по 11 сентября 2021 года, однако организаторы мероприятия уже формируют состав жюри. Впервые жюри Венецианского кинофестиваля возглавит представитель южнокорейского кинематографа.

«Как председатель жюри, а также как неизменный киноман, я готов восхищаться всеми великим фильмам, которые будут выбраны для участия в фестивале. Я полон искренней надежды и волнения», — отметил Пон Чжун Хо.

Жюри основного конкурса 77-й Венецианский кинофестиваля возглавляла австралийская актриса Кейт Бланшет. Главный приз фестиваля в 2020 году получила картина «Земля кочевников» Хлои Чжао.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года режиссёр Пон Чжун Хо получил четыре премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный художественный фильм».