Вашингтон, , 13:19 — REGNUM Премьера фильма «Множественные святые Ньюарка» перенесена на 24 сентября 2021 года. Об этом сообщает журнал Variety.

Первоначально премьера этого фильма, являющегося предисловием к сериалу «Клан Сопрано», планировалась на сентябрь 2020 года. Позже дата премьеры была перенесена на март 2021 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

В студии Warner Bros. вновь пересмотрели планы и решили выпустить фильм в прокат 24 сентября 2021 года — на год позже первоначальной даты. Премьера фильма пройдёт одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Режиссёром криминальной драмы «Множественные святые Ньюарка» стал Алан Тейлор. Сценарий фильма написали Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер, работавшие над сериалом «Клан Сопрано».