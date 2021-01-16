Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Исполнителем главной роли в художественном фильме режиссёра Ридли Скотта по мотивам биографии французского императора Наполеона Бонапарта станет американский актёр Хоакин Феникс. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Ридли Скотт несколько лет ведёт переговоры о съёмке фильма по мотивам биографии Наполеона Бонапарта. Ожидалось, что он снимет этот проект для киностудии Fox Film, однако руководство студии не поддержало этой идеи. В итоге режиссёру удалось договориться о финансировании этого фильма студией Apple Studios.

Главную роль в фильме «Kitbag» («Ранец») сыграет американский актёр Хоакин Феникс. Сценарий фильма уже написал Дэвид Скарпа, который работал с Ридли Скоттом над фильмом «Все деньги мира». Съёмки начнутся в 2022 году.

«Ни один актёр не смог бы сыграть Наполеона так, как Хоакин. Он уже сыграл одного императора в «Гладиаторе», теперь ему предстоит воплотить Наполеона», — подчеркнул Ридли Скотт.

Хоакин Феникс сыграл роль римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта «Гладиатор», вышедшем в 2000 году.