Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Над пилотным эпизодом телесериала «Одни из нас» по мотивам видеоигры The Last of Us будет работать российский режиссёр Кантемир Балагов. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Студия Naughty Dog выпустила видеоигру The Last of Us в 2013 году. Позже американская телекомпания HBO решила снять сериал по мотивам этой видеоигры. К проекту также присоединилась студия Naughty Dog и компания Sony Pictures Television.

Изначально планировалось, что режиссёром проекта станет Юхан Ренк, работавший над сериалами «Ходячие мертвецы», «Во все тяжкие» и «Чернобыль». Однако он был вынужден отказаться от участия в проекте из-за плотного расписания.

В итоге HBO пригласили в качестве режиссёра Кантемира Балгова. Сценаристом сериала «Одни из нас» станет Крэйг Мазин, написавший сценарий мини-сериала «Чернобыль».

"Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным», — прокомментировал Балагов в социальной сети Instagram.

