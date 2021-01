Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Американская кинокомпания HBO пригласила российского кинорежиссёра Кантемира Балагова снять сериал The Last of Us («Одни из нас»). Об этом 16 января сообщает BBC.

Балаганов, режиссер фильмов «Дыдла» и «Теснота», которые получили призы Каннского кинофестиваля, был приглашён американской компанией HBO для съемок их нового проекта.

«Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность», — сообщил 29-летний режиссер.

Кантемир Балагов, ученик режиссера Александра Сокурова, прославился со своим фильмом «Дылда» в 2019 году. Режиссер родился в Кабардино-Балкарии, город Нальчик.