Ижевск, , 21:06 — REGNUM В приложении для водителей «Яндекс. Навигатор» теперь доступен для выбора удмуртский язык. Это первый язык народов России, который можно настроить в указанном приложении, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.

Варианты звучания представляют мужской и женский голоса. Причем мужской голос демонстрирует литературную норму удмуртского, женский даёт послушать одно из наречий, на котором говорят жители Алнашского района региона.

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Автором идеи стал активист удмуртской молодёжной организации «Куара» Григорий Григорьев, он и подготовил полный перечень фраз, которые звучат на родном для республики языке.

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Как сообщало ИА REGNUM, научные сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН работают над созданием переводчика с удмуртского языка, который будет работать на базе технологии нейросетей. В настоящее время пользователям уже доступен подробный словарь, в корпус которого включено 55 тыс. слов с толкованием и примерами использования. Планируется, что через несколько лет появится переводчик, который позволит ввести целиком текст на русском языке и получить перевод на удмуртский.

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