Соединённые Штаты Америки, , 19:44 — REGNUM Disney намерена провести премьеру фильма «Земля кочевников» в смешанном формате. Об этом 15 января сообщил портал Engadget.

Кинокомпания сообщила, что картину начнут показывать в кинотеатрахсети IMAX 29 января 2021 года. Позже, 19 февраля 2021-го, «Земля кочевников» появится на экранах других кинотеатров, в этот же день её премьера состоится на потоковом сервисе Hulu.

Напомним, «Землю кочевников» сняла режиссёр Хлоя Чжао, главную роль в этой картине исполнила Фрэнсис Макдормэнд. Сюжет рассказывает том, как во время экономического кризиса оставшаяся без работы и дома 60-летняя женщина решает стать современным «кочевником» и начинает ездить по штатам США в поисках сезонного заработка.

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