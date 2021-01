Лос-Анджелес, США, , 18:52 — REGNUM Кевин Смит объявил, что он завершил работу над первым наброском сценария фильма «Клерки 3». Об этом 15 января сообщил портал We Got This Covered.

Режиссёр сказал, что он начал работать над ним 28 декабря 2020 года, а 14 января 2021-го у него в руках уже был 101-страничный черновик. Смит отметил, что в действительности он начал думать над сценарием третьих «Клерков» некоторое время назад, поэтому у него получилось так быстро выдать этот набросок.

«Фальшивый Нью-Джерси (или то, что я давно назвал Вселенной View Askewniverse) в последнее время был намного предпочтительнее для посещения, чем реальный мир, но я рассказал историю, которую хотел рассказать», — заявил Смит, добавив, что теперь пришло время «отступить», показать сценарий «доверенным лицам», а затем доработать его на основе отзывов.

Напомним, премьера оригинального фильма «Клерки» состоялась в октябре 1994 года, эта картина принесла Кевину Смиту славу культового режиссёра. Вторая часть «Клерков» вышла на экраны в июле 2006-го.

