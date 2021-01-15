Лос-Анджелес, США, , 18:07 — REGNUM Рэй Фишер объявил, что он не вернётся к роли Киборга в будущем кинокомиксе «Флэш». Публикацию актёр разместил 14 января на своей странице в Twitter.

Кинокомпания Warner Bros. в свою очередь заявила, что она не увольняла Фишера из проекта и что он фактически ушёл из него сам, отказавшись работать с главой студии DC Уолтером Хамадой.

В ответ на это Фишер сказал, что потеря роли Киборга — это была та цена, которую он был готов заплатить за то, чтобы вывести Хамаду на чистую воду. Актёр сообщил поклонникам, что он готов пройти тест на полиграфе, чтобы доказать, что он говорит правду.

Издание Game Rant отметило, что, таким образом, WarnerMedia продолжает поддерживать тех сотрудников, в адрес которых выдвинул обвинения Фишер. Оно обратило внимание, что глава Warner Bros. Энн Сарнофф заявила, что, по её мнению, Уолтер Хамада никак не препятствовал проведению расследования кинокомпании и не вмешивался в него.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1349500170896084992

Напомним, в июле 2020 года Рэй Фишер обвинил режиссёра Джосса Уидона в том, что он неподобающим образом вёл себя по отношению к актёрам во время съёмок «Лиги справедливости». Позже он заявил, что продюсерДжефф Джонс угрожал ему тем, что Фишер столкнётся с проблемами в карьере, если не прекратит выдвигать обвинения.

В декабре 2020 года Рэй Фишер назвал главу студии DC Уолтера Хамаду лжецом и сказал, что больше не будет с ним работать. Он обвинил продюсера и кинокомпанию Warner Bros. в том, что они решили «спустить на тормозах» расследование по поводу произошедшего на съёмках «Лиги справедливости».

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