Ульяновск, , 17:20 — REGNUM В Ульяновской области с 18 января все школьники начнут учиться очно. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» губернатор региона Сергей Морозов.

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По его словам, он поручил скорректировать указ о повышенной готовности, который введён в условиях пандемии коронавируса, в части формата обучения детей в школах. Сергей Морозов отметил, что «с 18 января все школьники Ульяновской области вернутся к очному режиму обучения», но при этом если будет «выявлен хотя бы один случай заболевания» COVID-19, то «весь класс будет временно переведён на дистанционное обучение».

Принятые ранее меры санитарно-эпидемической безопасности сохраняются. В частности, обработка и проветривание помещений, термометрия, в каждом классе установлены рециркуляторы. Чтобы избежать массовых скоплений, в школах отменили внеурочные мероприятия, концерты и экскурсии.

Как сообщили ИА REGNUM, в школах Ульяновской области дистанционная форма обучения чередуется с очной. В традиционном, очном режиме, учатся школьники с первого по шестой класс, учащиеся 7−8-х классов две недели учатся в дистанционном формате, в то время как старшеклассники — очно, затем они меняются формой обучения.