Москва, , 15:13 — REGNUM На 59-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба Московского театра Олега Табакова.

«С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева», — говорится в тексте, опубликованном на сайте театра.

В учреждении назвали случившееся большим горем и отметили, что вся актёрская жизнь Воробьёва была связана с театром, и некоторые спектакли без его участия представить невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский не смог справиться с коронавирусной инфекцией, которой он заразился месяц назад. Режиссёр скончался вечером 14 января.

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