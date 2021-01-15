Калуга, , 15:06 — REGNUM В Калуге начались съемки второго сезона детско-юношеского киноальманаха «И в шутку, всерьёз». Проект реализуется Фондом развития детского кино «Сотворение» при поддержке Фонда президентских грантов, сообщает 15 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на киногруппу.

На съемках детского киноальманаха «И в шутку, всерьёз». Фото предоставлено Фондом развития детского кино «Сотворение»

До 25 января 2021 года в Калуге будет снято 11 короткометражных фильмов, роли в которых сыграют местные школьники в возрасте от 8 до 16 лет, в том числе один из этих фильмов — с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. В фильме снимутся слабослышащие дети — учащиеся школы-интерната № 5. В новых фильмах будут показаны увлекательные школьные истории: про учёбу, и про увлечения спортом и творчеством, а также про первую влюбленность, дружбу, отношения со сверстниками и взрослыми.

Всего по проекту в 2021 году будет отснято 55 короткометражных фильмов в пяти регионах России. После Калуги съемки продолжаться в Казани, Самаре, Стерлитамаке и Саратове. В 2020 году фильмы альманаха «И в шутку, всерьёз» завоевали 110 наград на различных детско-юношеских кинофестивалях, сообщили организаторы киносъёмок.

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