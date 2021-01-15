Омск, 15 января 2021, 10:42 — REGNUM После десятимесячного перерыва возобновляет свою работу Омский цирк. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в правительстве Омской области.
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«Росгосцирк» принял решение об открытии Омского цирка с 6 февраля. По словам руководителя Омского цирка Елены Агафоновой, все артисты находятся в отличной форме. Репетиции номеров всё это время не прекращались.
Агафонова заверила, что учреждение полностью обеспечено всеми необходимыми средствами противоэпидемиологической безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области с 14 января возобновили деятельность театры, филармонии, дома культуры и цирки.
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