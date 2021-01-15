Ульяновск, , 10:28 — REGNUM В Ульяновской области стартовали праздничные мероприятия, посвящённые 78-летию со дня основания региона. Праздник будет отмечаться 19 января, а события будут идти в течение недели, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В честь очередной годовщины со дня основания Ульяновской области запланировано более 600 мероприятий, которые начались 15 января и завершатся 23 января. Они пройдут как в дистанционном, так и в очном форматах. Министр искусства Ульяновской области Евгения Сидорова отмечает, что для жителей и гостей региона подготовлены концерты, познавательные часы и викторины об истории, традициях и достижения родного края.

Основные мероприятия состоятся 19 января — в день 78-летия региона. В частности, архивисты готовят фотовыставку «Становление региона», музейщики проведут лекции, экскурсии и покажут выставки, артисты представят литературно-музыкальную композицию «Ульяновский наш край родной». Так же состоятся виртуальные экскурсии и видеовыставки.

Отметим, что ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, поздравляя земляков с 78-летием со дня основания региона, подчёркивал, что область «вместе со всей страной прошла колоссальный путь, преодолев ряд непростых испытаний». По его словам, «за последнее десятилетие мы добились существенного прогресса во многих направлениях экономики», но все успехи — результат «вдохновенного и дружного труда жителей нашего интернационального края».