Чебоксары, , 09:34 — REGNUM В Чувашии студенты вузов могут вернуться к очному обучению после завершения сессии и каникул. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 15 января, на заседании регионального оперативного штаба.

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В ходе обсуждения эпидемиологической ситуации заместитель министра образования Алексей Лукшин предложил вернуть очный формат обучения в вузах. По его словам, если на начало января в образовательных учреждениях было официально выявлено 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, то по последним данным — восемь.

«Экзаменационная сессия в вузах проходит в дистанционном формате. Основная масса вернётся к обучению 1 февраля. Хотелось бы, чтобы перешли на очный формат обучения после каникул», — сказал замминистра образования.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что у него «возражений нет», но при условии, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться:

«До 1 февраля ещё есть время для обсуждения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей обращаться к врачам «на максимально ранних этапах», чтобы «перепровериться и исключить болезнь, чем потом тяжело её переживать».

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