Чебоксары, 15 января 2021, 09:34 — REGNUM В Чувашии студенты вузов могут вернуться к очному обучению после завершения сессии и каникул. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 15 января, на заседании регионального оперативного штаба.
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В ходе обсуждения эпидемиологической ситуации заместитель министра образования Алексей Лукшин предложил вернуть очный формат обучения в вузах. По его словам, если на начало января в образовательных учреждениях было официально выявлено 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, то по последним данным — восемь.
Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что у него «возражений нет», но при условии, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей обращаться к врачам «на максимально ранних этапах», чтобы «перепровериться и исключить болезнь, чем потом тяжело её переживать».
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