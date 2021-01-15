Москва, , 09:16 — REGNUM Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств РФ Борис Грачевский был частью «детства нашего» и светлым, жизнерадостным человеком. Об этом 15 января написал на своей странице в соцсети Instagram телеведущий Максим Галкин.

«Не стало Бори Грачевского, нет слов, что ж за напасть такая с этой болезнью. Светлый, жизнерадостный, часть детства нашего», — говорится в сообщении телеведущего.

Также он выразил свои самые глубокие соболезнования супруге и близким режиссера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, до того заразившийся коронавирусом, ушёл из жизни в возрасте 71 года.