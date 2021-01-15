Нью-Йорк, США, , 09:01 — REGNUM Спин-офф популярного сериала «Сотня» может выйти на потоковом сервисе HBO Max. Об этом 15 января сообщил портал Screen Rant.

Председатель и генеральный директор телеканала The CW Марк Педоуиц сказал в интервью, что после того, как эксклюзивный контракт с Netflix подошёл к концу, судьба проекта пока не определена.

Он отметил, что сейчас компания думает о том, стоит ли ей реализовывать такие проекты, как «Зелёная стрела и Канарейки» и спин-офф «Сотни». Педоуиц рассказал, что у спин-оффа «Зелёной стрелы» шансов довольно мало, однако сюжетное ответвление «Сотни» может выйти на потоковом сервисе HBO Max.

Напомним, сериал «Сотня» («100») The CW выпускал в период с 19 марта 2014 года по 30 сентября 2020. В основу этого фантастического шоу легла одноимённая серия романов писательницы Кэсс Морган.

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