Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Герой Энтони Маки, похоже, все же наденет в будущем сериале Marvel «Сокол и Зимний солдат» костюм Капитана Америка. Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

В сеть выложили фотографии новых игрушек Marvel, которые показывают Соколиного Глаза в новом звёздно-полосатом костюме. Издание отметило, что зрители пока ещё не видели этот костюм в трейлерах шоу, а сам Маки предостерёг фанатов от выдвижения предположений по поводу того, что раз его герой использует щит Капитана Америка, то значит, он может носить и его костюм.

https://twitter.com/BRMarvelNews/status/1349905121443016704

Ранее глава Marvel Кевин Файги раскрыл информацию о количестве серий будущих шоу студии и их длительности. Он, в частности, сказал, что сериалы «Сокол и Зимний солдат» и «Локи» будут состоять из шести эпизодов, хронометраж которых составит от 40 до 50 минут.

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