Нью-Йорк, США, , 08:04 — REGNUM Телеканал TNT продлил сериал «Царство животных» на шестой сезон. Об этом 15 января сообщил портал Screen Rant.

В компании отметили, что новый сезон станет для шоу последним. Стоит отметить, что премьера пятого сезона «Царства животных» запланирована на лето 2021 года, TNT пока не назвал более точные сроки выхода продолжения.

TNT начал показывать «Царство живостных» (другое русскоязычное название — «По волчьим законам») 14 июня 2016 года. Сюжет сериала рассказывает о преступном мире Южной Калифорнии (США). В основу этого шоу лёг одноимённый фильм режиссёра Дэвида Мишо.

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