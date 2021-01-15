Нью-Йорк, США, , 07:47 — REGNUM В США в возрасте 69 лет ушёл из жизни один из основателей рок-группы New York Dolls Сильвен Сильвен. Об этом 15 января сообщил журнал Variety.

Его жена Ванда О'Келли Мизрахи сообщила, что её муж умер 13 января 2021 года, причиной смерти гитариста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся на протяжении последниих двух с половиной лет. Стоит отметить, что после ухода Сильвена в живых остался лишь один участник оригинального состава New York Dolls — вокалист и актёр Дэвид Йохансен.

Настоящее имя Сильвена Сильвена — Сильвен Мизрахи, он родился 14 февраля 1951 года в Каире (Египет). Группа New York Dolls была основана в Нью-Йорке в 1971 году Сильвеном Сильвеном, Билли Мурсиа и Джонни Сандерсом. Она считается одной из первых глэм-рок-групп в истории, которая оказала сильное влияние на развитие жанров панк-рок и глэм-метал.

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