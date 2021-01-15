Владивосток, , 07:04 — REGNUM В рамках реализации нацпроекта «Культура» в Приморье около 50 млн рублей выделят в 2021 году на ремонт детских школ искусств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Капитальный ремонт запланирован в детской школе искусств Спасска-Дальнего — установят новые окна и двери, обновят полы, лестничные клетки и цоколь. Общая стоимость работ — почти 16,6 млн рублей.

В посёлке Сибирцево Черниговского района на 22,6 млн рублей перекроют крышу, отремонтируют водосточную систему, помещения, обновят потолки, полы, лестничные проемы, установят новые двери.

10,7 миллиона рублей из федерального и краевого бюджета направили на капитальный ремонт детской школы искусств в селе Черниговка.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Рудная Пристань Дальнегорского городского округа в Приморье в 2020 году капитально отремонтировали Центр культуры и досуга «Бриз». Общая стоимость работ составила почти 25 млн.