Лос-Анджелес, США, , 06:33 — REGNUM Тесса Томпсон заключила соглашение с телеканалом HBO и потоковым сервисом HBO Max, в рамках которого она предоставит им право эксклюзивного показа двух новых фильмов. Об этом 15 января сообщил портал Deadline.

Созданная Томпсон продюсерская компания Viva Maude займётся производством экранизаций двух книг: Who Fears Death («Кто боится смерти») и The Secret Lives of Church Ladies («Тайные жизни церковных дам»). Отмечается, что студия заключила двухлетний контракт с WarnerMedia.

«Я очень рада официально запустить свою продюсерскую компанию Viva Maude, которая в последние несколько лет была настоящим страстным проектом и делом любви», — сказала Томпсон, добавив, что вместе с HBO и HBO Max она будет создавать «интересные и содержательные» истории.

Напомним, Тесса Томпсон исполнила роль Шарлотты Хейл в сериале «Мир Дикого запада». Она также снялась в таких картинах, как «Люди в чёрном: Интернэшнл», «Крид: Наследие Рокки», «Тор: Рагнарёк», а также в сериале «Вероника Марс».

