Лос-Анджелес, США, , 05:11 — REGNUM Галь Гадот рассказала о том, как проходит процесс производства её нового фильма «Красное уведомление». Публикацию актриса разместила 14 января на своей странице в Instagram.

«Готовимся к новому большому событию! Мне очень нравится ощущение перед новым проектом — азарт, интрига, нервы…» — написала Гадот, добавив, что она не может дождаться момента, когда сможет вернуться на съёмочную площадку.

Актриса рассказала, что в условиях эпидемии коронавируса съёмочный процесс был очень сложным. В течение двух месяцев участники проекта были полностью изолированы от общества, Гадот сообщила, что «24 часа в сутки, 7 дней в неделю» они «ходили только на съёмочную площадку и обратно». Она поблагодарила членов команды проекта за то, что в течение нескольких месяцев они были изолированы от семей и при этом самоотверженно работали над картиной.

«Не могу дождаться, когда вы все посмотрите фильм!!! Он чертовски хорош», — заявила актриса.

Напомним, в картине «Красное уведомление» также снимаются такие известные актёры, как Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон. Фильм будет выполнен в жанре комедийного триллера, его сюжет расскажет о том, как агент Интерпола пытается поймать неуловимого преступника. В качестве режиссёра выступает Роусон Маршалл Тёрбер («Полтора шпиона», «Небоскрёб»).

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссёр фантастического фильма «Грань будущего» рассказал о сиквеле