Даллас, США, , 04:14 — REGNUM Выпуск комикса про Бэтмена под названием Batman №1 был продан на аукционе Heritage за $2,2 млн. Об этом 15 января сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание отметило, что это не самый первый комикс, в котором появился Тёмный Рыцарь (первым был 27 выпуск Detective Comics), однако, в нём любители графических романов впервые увидели Джокера и «злую» версия Женщины-кошки.

Автор статьи сообщил, что «движущей силой» ценообразования в этом случае является оценка 9.4 CGC от компании Comics Guaranty LLC. Этот конкретный экземпляр комикса «Бэтмен» был напечатан в 1940 году, однако хранился таким образом, что страницы со временем не пожелтели. Он также обратил внимание, что после прошедших торгов этот выпуск стал самым дорогим в истории комисов.

Напомним, самый первый комикс про Бэтмена «Detective Comics № 27» был опубликован 30 марта 1939 года. Персонаж был создан художником Робертом Кейном и писателем Биллом Фингером.

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