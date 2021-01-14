Лос-Анджелес, США, , 16:12 — REGNUM Компания Warner Bros. разрабатывает новый анимационный фильм по игре Mortal Kombat. Об этом 13 января сообщил портал The Illuminerdi.

Известно, что картина будет называться Mortal Kombat 3, и что в ней появятся персонажи одноимённой серии игр. В частности, уже заявлено появление Саб-Зиро, Тремора, Кобры, Киры и Кабала.

Напомним, уже 16 апреля 2021 года состоится премьера фильма Mortal Kombat от режиссёра Джеймса Вана. Картина будет доступна в кинотеатрах и на сервисе HBO Max.

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